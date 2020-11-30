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Фонсека — о 0:4 от «Наполи»: «Рома» не была лучшей командой в мире до этого матча, и не худшая сейчас»

03:21
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:4).

«Мы не проявили достаточной смелости и не сделали ничего, чтобы добиться результата. «Рома» не была лучшей командой в мире до этой игры, и мы не худшие сейчас. Нам не хватало агрессии, не хватало смелости, поэтому нам нужно извлечь уроки из этого и исправить свои ошибки. Странно то, что мы начали очень ярко, но потом не могли сделать три передачи без потери», — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

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