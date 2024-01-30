«Дженоа» отказался продавать форварда Гудмундссона в «Фиорентину»

«Дженоа» отклонил предложение «Фиорентины» по нападающему Альберту Гудмундссону, сообщает журналист Николо Скира.

«Фиалки» были готовы заплатить около 20 миллионов евро за 26-летнего исландца.

Футболистом также интересуются «Ювентус» и несколько английских клубов.

Гудмундссон выступает за «Дженоа» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за команду во всех турнирах.