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Сегодня, 02:13

«Дженоа» отказался продавать форварда Гудмундссона в «Фиорентину»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Дженоа» отклонил предложение «Фиорентины» по нападающему Альберту Гудмундссону, сообщает журналист Николо Скира.

«Фиалки» были готовы заплатить около 20 миллионов евро за 26-летнего исландца.

Футболистом также интересуются «Ювентус» и несколько английских клубов.

Гудмундссон выступает за «Дженоа» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Фиорентина
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