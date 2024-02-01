Кузьмичев: «Гасперини пересмотрел свое отношение к Миранчуку»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Гасперини пересмотрел свое отношение к Миранчуку. Он начал ему доверять. Алексей сейчас оправдывает это доверие. Если так и продолжится, то, думаю, никаких проблем не будет, и он получит либо предложение о продлении контракта, либо предложение из другого европейского клуба», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 18 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

Прошлый сезон Миранчук провел в «Торино» на правах аренды.