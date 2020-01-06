«Фиорентина» упустила победу над «Болоньей» в компенсированное время

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Болоньей» — 1:1. Команда из Флоренции упустила победу в компенсированное время.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Болонья» — «Фиорентина» — 1:1 (0:1)

Голы: Бенасси, 27 (0:1). Орсолини, 90+4 (1:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил (Сков Ольсен, 76), Бани, Томиясу, Медель (Сванберг, 83), Поли (Сантандер, 58), Сориано, Паласио, Сансоне, Орсолини.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт (Венути, 82), Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Пульгар, Кьеза, Влахович (Боатенг, 67).

Предупреждения: Миленкович, 38. Медель, 40. Лирола, 45+1. Касерес, 54. Пульгар, 69. Бани, 77.

Судья: Валери (Италия).

6 января. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».