«Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии. В составе «фиалок» отличился нападающий Жервинью на 40-й минуте встречи. Спустя 27 минут полузащитник Гаэтано Кастровилли установил окончательный счет в игре.

Полузащитник «Зенита» Эрнани, который выступает за «Парму» на правах аренды, вышел с первых минут в составе команды и не отметился результативными действиями.

«Парма» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — 8-я строчка и 16 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Фиорентина» — «Парма» — 1:1 (0:1)

Голы: Жервинью, 40 (0:1). Кастровилли, 67 (1:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Венути, Далберт, Миленкович, Раньери, Бадель, Кастровилли, Пульгар, Боатенг (Педру, 85), Геззаль (Влахович, 54), Кьеза.

«Парма»: Сепе, Якопони, Дармиан, Дермаку, Пеццелла (Барилла, 68), Куцка, Скоццарелла, Эрнани, Кулушевски (Гальоло, 83), Жервинью, Карамо (Спрокати, 74).

Предупреждения: Пеццелла, 28. Дармиан, 39. Далберт, 55. Пульгар, 71.

Судья: Пайретто (Италия).

3 ноября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

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