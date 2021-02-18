Пранделли включит Кокорина в заявку «Фиорентины» на матч со «Специей»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина перед матчем 23-го тура чемпионата Италии против «Специи».

«Когда Кокорин прибыл к нам, мы начали конкретную подготовку . Я поставил его на поле против «Интера», чтобы понять его готовность. У него все еще не очень хорошее состояние, и в том матче у него была небольшая проблема, из-за которой он чувствовал себя некомфортно. Он работает. Завтра я верну его на скамейку запасных, но не думаю, что смогу его выпустить. Мы работаем над достижением его максимума», — приводит слова Пранделли Fantacalcio.

Матч «Фиорентина» — «Специя» пройдет 19 февраля и начнется в 20:30 мск. «Фиалки» с 22 очками занимают 16-е место в серии А.

Кокорин провел в составе «Фиорентины» 17 минут в матче против «Интера» (0:2) и остался в запасе во встрече с «Сампдорией» (1:2).