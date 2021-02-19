Гулям и Кулибали вылечились от коронавируса

Защитники «Наполи» Фаузи Гулям и Калиду Кулибали вылечились от коронавируса 19 февраля, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Оба футболиста сдали положительные тесты на наличие инфекции 5 февраля.

? | Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid-19 ?



? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/hq9q1xllUP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 19, 2021

Гулям и Кулибали смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который состоится 21 февраля.