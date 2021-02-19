Гулям и Кулибали вылечились от коронавируса
13:57
Защитники «Наполи» Фаузи Гулям и Калиду Кулибали вылечились от коронавируса 19 февраля, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Оба футболиста сдали положительные тесты на наличие инфекции 5 февраля.
? | Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid-19 ?— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 19, 2021
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/hq9q1xllUP
Гулям и Кулибали смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который состоится 21 февраля.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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