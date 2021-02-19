Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гулям и Кулибали вылечились от коронавируса

13:57
Теги:

Защитники «Наполи» Фаузи Гулям и Калиду Кулибали вылечились от коронавируса 19 февраля, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Оба футболиста сдали положительные тесты на наличие инфекции 5 февраля.

Гулям и Кулибали смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который состоится 21 февраля.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир