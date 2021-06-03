«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги главным тренером команды
14:13
«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера команды.
45-летний итальянский специалист, ранее работавший в «Лацио», подписал соглашение сроком на 2 года.
? | ANNOUNCEMENT— Inter ??? (@Inter_en) June 3, 2021
Simone Inzaghi is the new Inter head coach ??
? https://t.co/rAfw8ibA6f#WelcomeSimone #IMInter pic.twitter.com/fkGOOPCdyY
Индзаги сменил в «Интере» Антонио Конте, который покинул команду в конце мая 2021 года.
В сезоне-2020/21 «Интер» под руководством Конте стал чемпионом Италии.
Читайте также
Как Россия играла с Канадой в плей-офф ЧМ: последние три матча — за соперниками, но в целом — равенство
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю