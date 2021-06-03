«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги главным тренером команды

«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера команды.

45-летний итальянский специалист, ранее работавший в «Лацио», подписал соглашение сроком на 2 года.

Индзаги сменил в «Интере» Антонио Конте, который покинул команду в конце мая 2021 года.

В сезоне-2020/21 «Интер» под руководством Конте стал чемпионом Италии.