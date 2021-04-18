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«Фиорентина» после поражения от «Сассуоло» объявила об отказе общения со СМИ

02:59
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«Фиорентина» объявила о молчании в СМИ после поражения в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:3).

На следующий день после матча команда отправится на тренировку. Главный тренер Джузеппе Якини, президент Рокко Комиссо и игроки не будут общаться с прессой.

«Сассуоло», набрав 46 очков в 31 матче, занимает 8-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» (30) — 15-е место.

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