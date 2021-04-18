«Фиорентина» после поражения от «Сассуоло» объявила об отказе общения со СМИ
«Фиорентина» объявила о молчании в СМИ после поражения в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:3).
На следующий день после матча команда отправится на тренировку. Главный тренер Джузеппе Якини, президент Рокко Комиссо и игроки не будут общаться с прессой.
«Сассуоло», набрав 46 очков в 31 матче, занимает 8-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» (30) — 15-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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