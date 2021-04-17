«Кальяри» вырвал победу у «Пармы» в компенсированное время матча
«Кальяри» обыграл «Парму» (4:3) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
Хозяева одержали победу благодаря голам Гастона Перейро и Альберто Черри в компенсированное время.
«Кальяри», набрав 25 очков в 31 матче, занимает 18-е место в турнирной таблице, «Парма» (20) — 19-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
31-й тур
«Кальяри» — «Парма» — 4:3 (1:2)
Голы: Пеццелла, 5 (0:1). Куцка, 31 (0:2). Паволетти, 39 (1:2). Ман, 59 (1:3). Марин, 66 (2:3). Перейро, 90+1 (3:3). Черри, 90+4 (4:3).
«Кальяри»: Викарио, Годин, Ругани (Перейро, 64), Дзаппа (Ликояннис, 58), Карбони, Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Симеоне, 64), Нандес (Черри, 87), Марин, Паволетти.
«Парма»: Сепе, Лаурини (Бузи, 60), Бани, Пеццелла (Диркс, 78), Осорио, Куцка (Михайла, 46), Куртич, Бругман, Грасси, Корнелиус (Валенти, 72), Ман (Пелле, 72).
Предупреждения: Пеццелла, 24. Марин, 29. Данкан, 46. Куртич, 58. Нандес, 80. Наингголан, 83.
Судья: Валери (Италия).
17 апреля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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