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«Кальяри» вырвал победу у «Пармы» в компенсированное время матча

17 апреля 2021, 23:42
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«Кальяри» обыграл «Парму» (4:3) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.

Хозяева одержали победу благодаря голам Гастона Перейро и Альберто Черри в компенсированное время.

«Кальяри», набрав 25 очков в 31 матче, занимает 18-е место в турнирной таблице, «Парма» (20) — 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

«Кальяри» — «Парма» — 4:3 (1:2)

Голы: Пеццелла, 5 (0:1). Куцка, 31 (0:2). Паволетти, 39 (1:2). Ман, 59 (1:3). Марин, 66 (2:3). Перейро, 90+1 (3:3). Черри, 90+4 (4:3).

«Кальяри»: Викарио, Годин, Ругани (Перейро, 64), Дзаппа (Ликояннис, 58), Карбони, Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Симеоне, 64), Нандес (Черри, 87), Марин, Паволетти.

«Парма»: Сепе, Лаурини (Бузи, 60), Бани, Пеццелла (Диркс, 78), Осорио, Куцка (Михайла, 46), Куртич, Бругман, Грасси, Корнелиус (Валенти, 72), Ман (Пелле, 72).

Предупреждения: Пеццелла, 24. Марин, 29. Данкан, 46. Куртич, 58. Нандес, 80. Наингголан, 83.

Судья: Валери (Италия).

17 апреля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Кальяри — Парма

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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