«Аталанта» — «Ювентус»: прямая трансляция матча серии А
18 апреля «Аталанта» в Бергамо проведет матч 31-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча начнется в 16.00 (по московскому времени).
Команда Джанпьеро Гасперини занимает четвертое место в турнирной таблице серии А с 61 баллом. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 62 очками. За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Следить за трансляцией матча «Аталанта» — «Ювентус» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».
Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Ювентус»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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