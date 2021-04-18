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«Аталанта» — «Ювентус»: прямая трансляция матча серии А

15:00
Дуван Сапата. Фото Reuters
Дуван Сапата. Фото Reuters
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18 апреля «Аталанта» в Бергамо проведет матч 31-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча начнется в 16.00 (по московскому времени).

Команда Джанпьеро Гасперини занимает четвертое место в турнирной таблице серии А с 61 баллом. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 62 очками. За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Следить за трансляцией матча «Аталанта» — «Ювентус» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Ювентус»

Аталанта — Ювентус

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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