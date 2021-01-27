«Фиорентина» опубликовала фотографии со съемок ролика про Кокорина

«Фиорентина» опубликовала новое видео, посвященное новичку команды Александру Кокорину. Также клуб в Twitter выложил фотографии со съемок клипа.

Ролик был размещен 27 января в клубном Instagram. Он сопровождается цитатами из творчества Иосифа Бродского и Федора Достоевского.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.