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«Фиорентина» опубликовала фотографии со съемок ролика про Кокорина

18:43
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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«Фиорентина» опубликовала новое видео, посвященное новичку команды Александру Кокорину. Также клуб в Twitter выложил фотографии со съемок клипа.

Ролик был размещен 27 января в клубном Instagram. Он сопровождается цитатами из творчества Иосифа Бродского и Федора Достоевского.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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