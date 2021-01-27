«Фиорентина» опубликовала ролик о Кокорине с цитатами Бродского и Достоевского

«Фиорентина» опубликовала новое видео, посвященное новичку команды Александру Кокорину. Ролик размещен в клубном Instagram. Он сопровождается цитатами из творчества. Иосифа Бродского и Федора Достоевского.

29-летний Кокорин форвард выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей чемпионата России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России. Также он выступал за «Динамо» и «Сочи».