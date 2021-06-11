«Фиорентина» намерена сохранить Миленковича и Влаховича

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне прокомментировал будущее защитника Николы Миленковича и форварда Душана Влаховича.

«Миленкович — важный игрок для нас. Он сыграл несколько отличных матчей, у него остался один год в контракте, и мы надеемся, что он сможет его продлить. Однако мы должны учитывать амбиции Николы. Он поговорил с Гаттузо, и после четырех лет совместной работы мы рассмотрим предложения, если они будут.

Влахович — важный игрок для «Фиорентины», у него двухлетний контракт, и он влюблен во Флоренцию. Мы работаем над продлением его соглашения и сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Но у него еще осталось два года контракта», — ответил Бароне на вопросы болельщиков в Instagram.

В прошедшем сезоне 21-летний Влахович забил 21 гол в 37 матчах и стал лучшим молодым игроком серии А.