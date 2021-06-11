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Аллегри одобрил трансфер Жезуса в «Ювентус»

12:17
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«Ювентус» ведет переговоры о переходе нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, трансфер одобрил главный тренер туринцев Массимилиало Аллегри. «Ювентус» рассматривает вариант аренды 24-летнего футболиста, «Сити» же хочет продать Жезуса.

«Ювентус» хочет подписать игрока, независимо от того, уйдет ли нападающий Криштиану Роналду из команды. В 29 матчах сезона-2020/21 АПЛ Жезус забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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