Аллегри одобрил трансфер Жезуса в «Ювентус»

«Ювентус» ведет переговоры о переходе нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, трансфер одобрил главный тренер туринцев Массимилиало Аллегри. «Ювентус» рассматривает вариант аренды 24-летнего футболиста, «Сити» же хочет продать Жезуса.

«Ювентус» хочет подписать игрока, независимо от того, уйдет ли нападающий Криштиану Роналду из команды. В 29 матчах сезона-2020/21 АПЛ Жезус забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.