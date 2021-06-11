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Ибрагимович может пропустить несколько месяцев из-за операции

15:13
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может выбыть на несколько месяцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 39-летнему шведу, который восстанавливается от травмы колена, может потребоваться операция. В этом случае игрок пропустит неопределенное количество времени. В данный момент форвард проводит шестинедельный курс консервативной терапии, по итогам которой станет ясно, нужно ли хирургическое вмешательство.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи. 15 мая «россонери» подтвердили, что швед получил травму колена и пропустит Евро-2020, на котором сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/10-06-2021/andersson-spaventa-milan-ibra-non-cosi-avanti-recupero-4101840961476.shtml

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