Ибрагимович может пропустить несколько месяцев из-за операции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может выбыть на несколько месяцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 39-летнему шведу, который восстанавливается от травмы колена, может потребоваться операция. В этом случае игрок пропустит неопределенное количество времени. В данный момент форвард проводит шестинедельный курс консервативной терапии, по итогам которой станет ясно, нужно ли хирургическое вмешательство.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи. 15 мая «россонери» подтвердили, что швед получил травму колена и пропустит Евро-2020, на котором сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией.