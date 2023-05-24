Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии

«Интер» обыграл «Фиорентину» в финале Кубка Италии — 2:1. Встреча проходила на «Стадио Олимпико» в Риме.

На гол Николаса Гонсалеса на 3-й минуте матча, «нерадзурри» ответили двумя голами Лаутаро Мартинеса — на 29-й и 37-й минутах.

Аргентинский форвард забил свой 100-й и 101-й голы за «Интер».

Миланский клуб стал обладателем Кубка Италии в девятый раз в истории и второй раз подряд. «Фиорентина» выходила в финал 11 раз (6 побед).

Для «Интера» это второй трофей в этом сезоне. Ранее команда Симоне Индзаги разгромила «Милан» (3:0) в финале Суперкубка Италии-2022.

10 июня «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».