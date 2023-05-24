Лаутаро Мартинес забил 101-й гол за «Интер»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметился дублем в первом тайме матча с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии.

Аргентинец забил свой 100-й и 101-й голы за «нерадзурри». У него ушло на это 235 матчей. По данным портала Transfermarkt, Мартинес входит в десятку лучших бомбардиров в истории клуба, занимая 9-ю строчку.

Также форвард забил 27-й гол за «Интер» в этом сезоне, обновив личный рекорд.