«Интер» установил рекорд по победам в Кубке Италии

«Интер» переиграл «Фиорентину» (2:1) и стал победителем Кубка Италии.

Миланская команда 6-й раз в XXI веке выиграла этот турнир, что является рекордом. «Интер» по этому показателю обошел «Лацио», который выигрывал кубок страны 5 раз.

Всего «Интер» в истории выигрывал Кубок Италии 9 раз, что является вторым показателем. Больше только у «Ювентуса» — 14.