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«Фиорентина» в большинстве победила «Болонью» благодаря голу Торрейры, Кокорин пропустил матч

«Фиорентина» в большинстве победила «Болонью» благодаря голу Торрейры
Иван Торопцев
Корреспондент

«Фиорентина» на своем поле обыграла «Болонью» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Лукас Торрейра. Отметим, что «Болонья» большую часть матча играла в меньшинстве — на 41-й минуте удалился защитник гостей Кевин Бонифаци.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил матч, он не попал в заявку.

«Фиорентина» занимает 8-е место в чемпионате Италии с 46 очками в 28 матчах, «Болонья» занимает 12-ю строчку с 33 очками в 28 играх.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Болонья
Голы
Торрейра, 70 (1:0)
Фиорентина
Терраччано Бираги (Терзич, 77) Миленкович Одриосола (Венути, 78) Игор Бонавентура (Данкан, 65) Кастровилли Торрейра Пентек (Иконе, 59) Гонсалес Соттиль (Кабрал, 59)
Болонья
Скорупски Хики Бонифаци Сумаоро Де Сильвестри (Дейкс, 79) Медель (Эбишер, 79) Сориано (Барроу, 59) Схаутен Сванберг (Сансоне, 79) Орсолини (Бинкс, 58) Арнаутович
Предупреждения
Торрейра 76’  -  Бонифаци 23’, Сумаоро 73’, Хики 86’, Сансоне 90+2’
Удаления
Бонифаци 41’ (вторая ж.к)
Судьи
Сакки (Италия)

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«Фиорентина» — «Болонья»: Кокорин пропустит игру, россиянин не попал даже в число запасных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 - : -
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
14.03 22:45
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