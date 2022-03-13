«Фиорентина» в большинстве победила «Болонью» благодаря голу Торрейры, Кокорин пропустил матч

«Фиорентина» на своем поле обыграла «Болонью» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Лукас Торрейра. Отметим, что «Болонья» большую часть матча играла в меньшинстве — на 41-й минуте удалился защитник гостей Кевин Бонифаци.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил матч, он не попал в заявку.

«Фиорентина» занимает 8-е место в чемпионате Италии с 46 очками в 28 матчах, «Болонья» занимает 12-ю строчку с 33 очками в 28 играх.