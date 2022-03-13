«Фиорентина» в большинстве победила «Болонью» благодаря голу Торрейры, Кокорин пропустил матч
«Фиорентина» в большинстве победила «Болонью» благодаря голу Торрейры
«Фиорентина» на своем поле обыграла «Болонью» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол забил полузащитник хозяев Лукас Торрейра. Отметим, что «Болонья» большую часть матча играла в меньшинстве — на 41-й минуте удалился защитник гостей Кевин Бонифаци.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил матч, он не попал в заявку.
«Фиорентина» занимает 8-е место в чемпионате Италии с 46 очками в 28 матчах, «Болонья» занимает 12-ю строчку с 33 очками в 28 играх.
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|27
|17
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|
3
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|28
|17
|6
|5
|49-20
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|
4
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|29
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|
5
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|
6
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|
8
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|
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|
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|27
|9
|7
|11
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|34
|
12
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
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|28
|1
|15
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|
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|12.03
|17:00
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
Специя – Кальяри
|2 : 0
|12.03
|20:00
|
Сампдория – Ювентус
|1 : 3
|12.03
|22:45
|
Милан – Эмполи
|1 : 0
|13.03
|14:30
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 0
|13.03
|17:00
|
Верона – Наполи
|- : -
|13.03
|20:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|13.03
|20:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|13.03
|22:45
|
Торино – Интер
|- : -
|14.03
|22:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
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Лацио
|20
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Ювентус
|20
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Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
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Доменико Берарди
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|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
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Кельвен Амиан
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|1
|5
|
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|23
|1
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