«Наполи» на выезде обыграл «Верону» благодаря дублю Осимхена, хозяева закончили матч вдевятером
Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Вероной»
«Наполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 2:1.
В составе неаполитанцев дубль сделал Виктор Осимхен, единственный гол у хозяев забил Давиде Фараони.
«Верона» закончила матч вдевятером: на 83-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник Федерико Чеккерини, а на 90+7-й минуте за неспортивное поведение был удален Давиде Фараони.
«Наполи» занимает второе место в таблице чемпионата Италии с 60 очками в 29 матчах, «Верона» идет на 9-й строчке с 41 очком в 29 матчах.
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|
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|
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|
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|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
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|25
|
18
|Венеция
|27
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|7
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|12.03
|17:00
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
Специя – Кальяри
|2 : 0
|12.03
|20:00
|
Сампдория – Ювентус
|1 : 3
|12.03
|22:45
|
Милан – Эмполи
|1 : 0
|13.03
|14:30
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 0
|13.03
|17:00
|
Верона – Наполи
|- : -
|13.03
|20:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|13.03
|20:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|13.03
|22:45
|
Торино – Интер
|- : -
|14.03
|22:45
|
Лацио – Венеция
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|
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Николо Барелла
Интер
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Ромеро Луис Альберто
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|И
|К
|Ж
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Николо Дзаньоло
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|1
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