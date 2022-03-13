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«Наполи» на выезде обыграл «Верону» благодаря дублю Осимхена, хозяева закончили матч вдевятером

Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Вероной»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Наполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе неаполитанцев дубль сделал Виктор Осимхен, единственный гол у хозяев забил Давиде Фараони.

«Верона» закончила матч вдевятером: на 83-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник Федерико Чеккерини, а на 90+7-й минуте за неспортивное поведение был удален Давиде Фараони.

«Наполи» занимает второе место в таблице чемпионата Италии с 60 очками в 29 матчах, «Верона» идет на 9-й строчке с 41 очком в 29 матчах.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Наполи
Голы
Осимхен, 14 (0:1), Осимхен, 71 (0:2), Фараони, 77 (1:2)
Верона
Монтипо Шутало Гюнтер Чеккерини Депаоли (Бесса, 38) Илич (Онгла, 90) Тамез (Казале, 90) Барак (Канчелльери, 90) Фараони Симеоне Капрари
Наполи
Оспина Мариу Руй Кулибали Ррахмани Ди Лоренцо Лоботка Замбо Ангисса Лосано (Инсинье, 63) Руис (Зелиньски, 90) Политано (Эльмас, 63) Осимхен (Петанья, 90, Гулям, 90)
Предупреждения
Гюнтер 69’, Чеккерини 70’, Илич 86’, Фараони 90’  - 
Удаления
Чеккерини 83’ (вторая ж.к)
Судьи
Довери (Италия)

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П1

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1.70
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ЦСКА 2
Матч завершен

П2

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ИТБ2 (1.0)

18%

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
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 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
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 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
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Милан – Эмполи
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