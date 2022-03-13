«Наполи» на выезде обыграл «Верону» благодаря дублю Осимхена, хозяева закончили матч вдевятером

«Наполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе неаполитанцев дубль сделал Виктор Осимхен, единственный гол у хозяев забил Давиде Фараони.

«Верона» закончила матч вдевятером: на 83-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник Федерико Чеккерини, а на 90+7-й минуте за неспортивное поведение был удален Давиде Фараони.

«Наполи» занимает второе место в таблице чемпионата Италии с 60 очками в 29 матчах, «Верона» идет на 9-й строчке с 41 очком в 29 матчах.