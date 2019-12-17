Фелипе Кайседо: «Не могу говорить о чемпионстве, но «Лацио» будет сражаться до конца»

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо доволен тем, как команда проявила характер в матче чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1). С 8-й минуте римляне проигрывали, но смогли забить дважды в компенсированное время — победный мяч на счету Кайседо.

— Мы верили в победу до последнего, — цитирует Sky Italia Кайседо. — Наша команда умеет держаться в игре до конца. Я рад, что снова забил. Думаю, наша команда заслуживает всех своих успехов. «Кальяри» очень силен, особенно на своем поле. Поэтому эта победа даже ценнее трех очков. Это наша восьмая победа подряд в чемпионате. Но мы должны идти от игры к игре. Мы знаем, что путь долгий. Но команда в отличной форме. Я не могу говорить о чемпионстве, но будем сражаться до конца.

«Лацио» занимает третье место в серии А, отставая от лидеров на три очка.