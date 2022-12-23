Фатих Терим признался, что ждет победы «Наполи» в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Милана» Фатих Терим рассказал, что думает о шансах «Наполи» на победу в серии А и Лиге чемпионов по итогам сезона-2022/23.

«Я рад за Спаллетти, он — мой друг. Я уважаю его. В этом году у них все очень сильно. Я болею за «Наполи». Надеюсь, что команда также выйдет в финал Лиги чемпионов и сыграет в Стамбуле», — цитирует Терима pianetamilan.it.

После 15 туров серии А «Наполи» занимает первое место, набрав 41 очков. Свой следующий матч в чемпионате клуб сыграет 4 января против «Интера».