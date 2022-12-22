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Абрахам: «Моуринью — отличный тренер, но он сосредоточен на «Роме»

Мария Гусева
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал возможное назначение Жозе Моуринью, возглавляющего римский клуб, на пост главного тренера сборной Португалии.

«Моуринью — отличный тренер, его многие хотели бы видеть в команде. Для меня также большая честь, что им интересуется такая сильная национальная команда, как Португалия. Но я уверен, что Моуринью сосредоточен на «Роме». Он всегда старается сделать нас лучше. Мы читали новости об интересе к нему со стороны португальской сборной в социальных сетях, но не обсуждали их», — цитирует Calcio Mercato игрока.

После ЧМ-2022 Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии. Моуринью считается главным претендентом на его замену.

«Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 27 очков в 15 матчах.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
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Интер

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П
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Жерар Деулофеу

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
Себастьяно Луперто

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Эмполи

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Мортен Юльманн

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