Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро раскритиковал работу арбитра Джанпаоло Кальварезе в матче 37-го тура серии А «Ювентус» — «Интер» (3:2).

«Думаю, что арбитры должны выходить и объяснять определенные вещи, — сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport Italia. — Скорее Куадрадо пытался сделать контакт, Перишич ничего не делал. Честно говоря, я думаю, что ни одного из трех пенальти на самом деле не было».

У «Ювентуса» пенальти не реализовал Криштиану Роналду, но затем добил мяч в ворота. Хуан Куадрадо забил свой 11-метровый, как и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.