Дель Пьеро считает, что все три пенальти в матче «Ювентус» — «Интер» были назначены неправильно
21:53
Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро раскритиковал работу арбитра Джанпаоло Кальварезе в матче 37-го тура серии А «Ювентус» — «Интер» (3:2).
«Думаю, что арбитры должны выходить и объяснять определенные вещи, — сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport Italia. — Скорее Куадрадо пытался сделать контакт, Перишич ничего не делал. Честно говоря, я думаю, что ни одного из трех пенальти на самом деле не было».
У «Ювентуса» пенальти не реализовал Криштиану Роналду, но затем добил мяч в ворота. Хуан Куадрадо забил свой 11-метровый, как и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
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