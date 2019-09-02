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Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку

08:21
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям во время матча 2-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1), сообщает AFP. Оскорбительные выкрики с трибун слышались даже во время трансляции игры после гола бельгийца.

Отметим, что на эти оскорбления сам Лукаку никак не отреагировал, посмотрел на трибуны и отпраздновал гол с партнерами по команде. Он проигнорировал это и после матча, рассказывая об игре.

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