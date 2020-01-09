Фанат, оскорблявший Балотелли, отстранен от посещения матчей на 5 лет

Болельщик, оскорблявший на расовой почве нападающего «Брешиа» Марио Балотелли, получил пятилетний запрет на посещение матчей, сообщает Sky Sports. 38-летний мужчина скандировал расистские кричалки во время игры 11-го тура между «Вероной» и «Брешиа» (2:1).

Болельщик не сможет посещать спортивные состязания на территории Италии и ЕС до 2025 года.

Ранее матч «Брешиа» — «Лацио» был прерван из-за проявлений фанатами расизма по отношению к Балотелли, римляне были оштрафованы на 20 тысяч евро.