Фабио Капелло: «Янг идеально подходит для схемы Конте в «Интере»

Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высоко оценил перспективы Эшли Янга в «Интере». Защитник покинул «Манчестер Юнайтед» и подпишет двухлетний контракт с командой Антонио Конте.

-Янг играл на левом фланге полузащите, но был переведен глубже на позицию левого защитника, — цитирует Sky Sport Italia Капелло. — Но он идеально смотрится слева с тремя защитниками.

У него хорошая игра обеими ногами, он хорошо видит поле, много бегает и неплохо обороняется. К тому же он всегда сосредоточен. Думаю, он идеально подходит для схемы Конте 3-5-2.