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Евгений Ловчев-младший: «Хвича показывал свой лучший футбол, когда не давал интервью»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший поделился мнением о словах Хвичи Кварацхелии о «Локомотиве» перед матчем с Турцией.

Грузин в блоге на The Player's Tribune написал, что во время выступлений за московскую команду он жил на базе в глухом лесу, где по ночам не было света.

«Мне интересно, что вокруг главной звезды Грузии разворачиваются интересные события. Агент Хвичи и его отец должны направить фокус на футбол. Посмотрим, скажется ли это на игре Хвичи. Он молчаливый парень и показывал свой лучший футбол, когда не давал интервью», — цитирует Ловчева «РБ Спорт»

Чемпионат Европы стартовал 14 июня. Сборные Португалии и Чехии попали в группу F, где кроме них сыграют Грузия и Турция.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-lovchev-mladshij-hvicha-pokazy-val-svoj-luchshij-futbol-kogda-ne-daval-interv-yu/
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
ФК Локомотив (Москва)
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