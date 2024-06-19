Евгений Ловчев-младший: «Хвича показывал свой лучший футбол, когда не давал интервью»

Бывший футболист сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший поделился мнением о словах Хвичи Кварацхелии о «Локомотиве» перед матчем с Турцией.

Грузин в блоге на The Player's Tribune написал, что во время выступлений за московскую команду он жил на базе в глухом лесу, где по ночам не было света.

«Мне интересно, что вокруг главной звезды Грузии разворачиваются интересные события. Агент Хвичи и его отец должны направить фокус на футбол. Посмотрим, скажется ли это на игре Хвичи. Он молчаливый парень и показывал свой лучший футбол, когда не давал интервью», — цитирует Ловчева «РБ Спорт»