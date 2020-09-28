Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями после матча с «Ромой» (2:2) во втором туре чемпионата Италии.

«В начале сезона мы встречались с двумя абсолютно разными командами, поэтому я знал, что подход к матчу с «Ромой» будет абсолютно другим по сравнению с игрой против «Сампдории», — цитирует специалиста Football Italia. — Это был шаг назад в плане игры, но мы находимся в рабочем процессе, и у нас не было возможности протестировать эти вещи в товарищеских матчах.

В итоге мы заработали одно очко, так как дважды уступали в счете, а потом играли в меньшинстве. У нас были такие футболисты, как Артур, который почти не играл в последние шесть месяцев. Мы хотели извлечь наибольшую выгоду в ситуациях «один на один», потому что знали, что «Рома» будет атаковать большим количеством игроков, но получилось не так, как мы надеялись. Всегда непросто играть против организованной команды».

В составе хозяев дубль сделал Жордан Верету, у гостей — Криштиану Роналду.