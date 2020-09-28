Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Это был шаг назад». Пирло — о матче с «Ромой»

01:14
Андреа Пирло. Фото ФК "Ювентус".
Андреа Пирло. Фото ФК "Ювентус".

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями после матча с «Ромой» (2:2) во втором туре чемпионата Италии.

«В начале сезона мы встречались с двумя абсолютно разными командами, поэтому я знал, что подход к матчу с «Ромой» будет абсолютно другим по сравнению с игрой против «Сампдории», — цитирует специалиста Football Italia. — Это был шаг назад в плане игры, но мы находимся в рабочем процессе, и у нас не было возможности протестировать эти вещи в товарищеских матчах.

В итоге мы заработали одно очко, так как дважды уступали в счете, а потом играли в меньшинстве. У нас были такие футболисты, как Артур, который почти не играл в последние шесть месяцев. Мы хотели извлечь наибольшую выгоду в ситуациях «один на один», потому что знали, что «Рома» будет атаковать большим количеством игроков, но получилось не так, как мы надеялись. Всегда непросто играть против организованной команды».

В составе хозяев дубль сделал Жордан Верету, у гостей — Криштиану Роналду.

Рома - Ювентус

 

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир