Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Болонье» в 1-м туре чемпионата Италии (2:0) сравнил себя с героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона».

— Я в хорошей форме, работаю, это вторая турнирна игра в сезоне, — цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича. — Мы победили, а я мог забить больше. Если бы мне было 20 лет, забил бы еще два мяча. Нет, я не стар, я как Бенджамин Баттон — начинаю старым, а умираю молодым! Помимо шуток, команда сыграла хорошо, мы не на 100 процентов пока готовы, и поэтому допускали некоторые ошибки, которых обычно избегаем.

Наша цель — добиться большего, чем в прошлом сезоне. В этом году мы должны играть матч за матчем, играть уверенно и относиться к каждой встрече как к финалу кубка.