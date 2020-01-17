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Эшли Янг стал игроком «Интера»

22:05

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал игроком «Интера», информирует сайт итальянского клуба. Контракт рассчитан до лета 2020 года.

Сумма трансфера 34-летнего англичанина оценивается в 1,5 миллиона евро.

Янг выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне защитник игрок провел 18 матчей, отличившись одним голом и одной передачей.

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