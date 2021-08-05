Эриксен рассказал, когда планирует вернуться на поле

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернулся в расположение миланского клуба на этой неделе. На встрече с партнерами по команде на тренировочной базе «Интера» датский полузащитник признался, что рассчитывает выйти на поле уже в этом году.

«У меня все хорошо. Думаю, начну снова играть в футбол через 4-5 месяцев», — приводит слова Эриксена Nettavisen со ссылкой на Corriere dello Sport.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Эриксену был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Действующий контракт 29-летнего датчанина с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Хавбек выступает за миланцев с 2020 года, он стал вместе с ними чемпионом Италии.