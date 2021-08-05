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«Аталанта» может приобрести нападающего «Челси» Абрахама

17:18
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Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть клуб в ближайшее время, пишет журналист Фабрицио Романо.

Главным претендентом на 23-летнего англичанина называется «Аталанта», и лондонский клуб не против отпустить своего футболиста в итальянскую серию А.

По информации источника, бергамаски готовы заплатить за Абрахама 40 миллионов евро.

Абрахам — воспитанник «Челси». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 32 матча, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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