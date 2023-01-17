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Сегодня, 01:12

«Ювентус» интересуется защитником «Специи» Хольмом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Специи Эмилю Хольму, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, скауты туринского клуба следят за 22-летним шведом, но переговоров по трансферу пока нет.

В сезоне-2022/23 Хольм забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 19 матчах за «Специю». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Специя
ФК Ювентус
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3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
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 Интер 18 12 1 5 38-24 37
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 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
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 Рома 18 10 4 4 23-16 34
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 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
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 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
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 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 8 : 2
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 2 : 0
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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Виктор Осимхен

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 12
Адемола Лукман

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Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

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 16 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

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