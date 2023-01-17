«Ювентус» интересуется защитником «Специи» Хольмом

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Специи Эмилю Хольму, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, скауты туринского клуба следят за 22-летним шведом, но переговоров по трансферу пока нет.

В сезоне-2022/23 Хольм забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 19 матчах за «Специю». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.