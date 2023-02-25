«Наполи» в гостях обыграл «Эмполи»

«Наполи» одержал победу над «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В составе неаполитанцев Виктор Осимен, а также автогол забил защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли.

«Наполи» продолжает лидировать в турнирной таблице серии А с 65 очками за 24 игры.

«Эмполи» располагается на 12-й строчке, набрав 28 очков за 24 встречи.