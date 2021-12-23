«Милан» на выезде обыграл «Эмполи»
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«Милан» выиграл у «Эмполи» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль сделал Франк Кессье. Также отличились Алессандро Флоренци и Тео Эрнандес. У хозяев забивали Недим Байрами и Андреа Пинамонти (с пенальти).
«Милан» набрал 42 очка и занимает второе место. У «Эмполи» 27 очков и девятая позиция.
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