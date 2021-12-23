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«Милан» на выезде обыграл «Эмполи»

00:39
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«Милан» выиграл у «Эмполи» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Франк Кессье. Также отличились Алессандро Флоренци и Тео Эрнандес. У хозяев забивали Недим Байрами и Андреа Пинамонти (с пенальти).

«Милан» набрал 42 очка и занимает второе место. У «Эмполи» 27 очков и девятая позиция.

Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 22:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
2:4
Милан
Голы
Кессье, 12 (0:1), Байрами, 18 (1:1), Кессье, 42 (1:2), Флоренци, 63 (1:3), Эрнандес, 69 (1:4), Пинамонти, 84 (2:4)
Эмполи
Викарио Романьоли Стоянович (Маркицца, 46 ) Луперто Паризи Хендерсон (Штулац, 85 ) Байрами Журковски (Бандинелли, 68 ) Риччи (Асллани, 85 ) Кутроне (Ла Мантия, 68 ) Пинамонти
Милан
Меньян Романьоли Эрнандес Томори Флоренци (Калюлю, 65) Беннасер (Диас, 81) Тонали (Бакайоко, 65) Мессиас (Крунич, 81) Кессье Жиру Салемакерс
Предупреждения
Романьоли 62  -  Тонали 39, Беннасер 80
Судьи
Белло

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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