«Милан» на выезде обыграл «Эмполи»

«Милан» выиграл у «Эмполи» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Франк Кессье. Также отличились Алессандро Флоренци и Тео Эрнандес. У хозяев забивали Недим Байрами и Андреа Пинамонти (с пенальти).

«Милан» набрал 42 очка и занимает второе место. У «Эмполи» 27 очков и девятая позиция.