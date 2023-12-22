Камоцци: «Если «Рома» выйдет в добром здравии, имеет больше шансов, чем «Наполи»
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Наполи».
«Рома» проводит неровный и нестабильный сезон. Для них наступил сложный период игр с топ-командами. Но отдам им предпочтение, хоть «Наполи» и заслуженно занимает место в таблице. На мой взгляд, если команда Жозе Моуринью выйдет в добром здравии, то имеет больше шансов, чем «Наполи», — сказал Камоцци ODDS.ru.
Матч «Рома» — «Наполи» состоится в субботу 23 декабря в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 22:45 мск.
Источник: ODDS.ru
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|4
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|
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|16
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|4
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|24-30
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|
16
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|16
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|22.12
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|
Эмполи – Лацио
|- : -
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|- : -
|23.12
|14:30
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Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|23.12
|17:00
|
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|- : -
|23.12
|20:00
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Интер – Лечче
|- : -
|23.12
|20:00
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Верона – Кальяри
|- : -
|23.12
|22:45
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Рома – Наполи
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