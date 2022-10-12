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12 октября, 17:38

Экс-защитник «Спартака» Боккетти может возглавить «Верону»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Сальваторе Боккетти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может возглавить «Верону», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, единственной сложностью может стать отсутствие у Боккетти тренерской лицензии UEFA Pro.

Ранее с поста главного тренера «Вероны» был уволен Габриэле Чоффи.

Боккетти провел за «Спартак» 115 матчей и становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.

Сальваторе Боккетти
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 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
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 Верона 9 1 2 6 8-17 5
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Эмполи – Монца
 - : -
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
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 - : -
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Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
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Наполи – Болонья
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Сергей Милинкович-Савич

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