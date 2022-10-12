Экс-защитник «Спартака» Боккетти может возглавить «Верону»

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может возглавить «Верону», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, единственной сложностью может стать отсутствие у Боккетти тренерской лицензии UEFA Pro.

Ранее с поста главного тренера «Вероны» был уволен Габриэле Чоффи.

Боккетти провел за «Спартак» 115 матчей и становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.