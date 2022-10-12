Президент «Лацио» заявил, что оценивает Милинковича-Савича в 120 миллионов евро

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, в какую сумму он оценивает полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

«У меня нет договоренности с агентом Сергея по поводу продажи игрока в «Ювентус» или куда-либо еще в зимнее трансферное окно. Сейчас Милинкович-Савич стоит 120 миллионов евро, его цена растет с каждым месяцем», — приводит Il Messaggero слова Лотито.

В сезоне-2022/23 Милинкович-Савич забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 12 матчах за «Лацио». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего серба в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Ювентус», «Ливерпуль», «ПСЖ» и ряд других европейских топ-клубов.