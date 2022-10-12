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12 октября, 12:14

Президент «Лацио» заявил, что оценивает Милинковича-Савича в 120 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Милинкович-Савич.
Фото Global Look Press

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, в какую сумму он оценивает полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

«У меня нет договоренности с агентом Сергея по поводу продажи игрока в «Ювентус» или куда-либо еще в зимнее трансферное окно. Сейчас Милинкович-Савич стоит 120 миллионов евро, его цена растет с каждым месяцем», — приводит Il Messaggero слова Лотито.

В сезоне-2022/23 Милинкович-Савич забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 12 матчах за «Лацио». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего серба в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Ювентус», «Ливерпуль», «ПСЖ» и ряд других европейских топ-клубов.

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 Милан 9 6 2 1 18-9 20
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 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
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 Торино 9 3 2 4 8-11 11
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 Монца 9 3 1 5 9-14 10
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 Специя 9 2 2 5 7-17 8
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 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
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 Верона 9 1 2 6 8-17 5
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 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
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 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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