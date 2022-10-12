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12 октября, 22:37

Кварацхелия принял участие в 12 голах «Наполи» во всех турнирах. Больше всех в серии А

Кварацхелия поучаствовал в 12 голах «Наполи» во всех турнирах
Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативной передачей в матче против «Аякса» (4:2) в групповом турнире Лиги чемпионов.

Таким образом, грузинский хавбек принял участия в 12 голах неаполитанцев во всех турнирах (7 голов и 5 передач).

По этому показателю Кварацхелия лидирует среди всех игроков чемпионата Италии.

Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Наполи
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2
2
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
2
 Аталанта 9 6 3 0 14-5 21
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
10
 Торино 9 3 2 4 8-11 11
11
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
12
 Монца 9 3 1 5 9-14 10
13
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
14
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
15
 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 - : -
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

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 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
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Душан Влахович

Ювентус

 5
П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
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Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

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