Кварацхелия принял участие в 12 голах «Наполи» во всех турнирах. Больше всех в серии А

Кварацхелия поучаствовал в 12 голах «Наполи» во всех турнирах

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативной передачей в матче против «Аякса» (4:2) в групповом турнире Лиги чемпионов.

Таким образом, грузинский хавбек принял участия в 12 голах неаполитанцев во всех турнирах (7 голов и 5 передач).

По этому показателю Кварацхелия лидирует среди всех игроков чемпионата Италии.