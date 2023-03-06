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Сегодня, 12:38

Экс-тренер «Спартака» запутал итальянские СМИ. Черышев стал жертвой экспериментов Ваноли

Георгий Кудинов
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Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье «Венеция» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли разгромно уступила в 28-м туре серии В (0:3) лидеру «Фрозиноне». Эту команду возглавляет чемпион мира-2006 Фабио Гроссо.

Ваноли получил низкие оценки от итальянских СМИ, которые не до конца понимают какую схему применил Паоло в этой встрече. La Gazzetta dello Sport дала расстановку 3-5-1-1, Corriere dello Sport — 3-4-2-1, Tuttosport — 3-5-2.

«Венеция», выступавшая на выезде, могла проиграть с еще более крупным счетом — «Фрозиноне» не реализовал несколько отличных моментов. Ваноли получил за свой матч-менеджмент низкий балл 5,0 от La Gazzetta dello Sport и Tuttosport. Corriere dello Sport же перепутала фамилию тренера, назвав его Валоти, и оставила без оценки.

Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут. Его позиция осталась загадкой как для СМИ так, похоже, и для самого футболиста. Отсюда и невысокие баллы: по 5,0 от Corriere dello Sport и Tuttosport, 5,5 от La Gazzetta dello Sport.

«Венеция» находится в зоне стыков — на пятом месте с конца таблицы, набрав 29 очков. В следующем туре ее ждет важнейшая домашняя встреча с «Брешией», которая отстает на два очка и идет предпоследней.

Напомни, что три худшие команды вылетают в серию С напрямую, а четвертая и пятая проведут стыковые матчи за право остаться в серии В.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
серия B
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
10
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
11
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
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Лацио

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Филип Костич

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
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