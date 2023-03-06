Аллегри отреагировал на удаление Кина спустя 40 секунд после выхода на замену
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поведение форварда Мойзе Кина в матче серии А с «Ромой» (0:1).
Футболист вышел на замену на 89-й минуте, а спустя всего 40 секунд тот ударил соперника и получил прямую красную карточку.
«Кин ошибся. Его поведение доставило команде неприятности, он уже извинился. Мойзе неправильно отреагировал на тот эпизод. Надеюсь, он извлечет урок из этой ситуации. Возможно, он нервничал из-за того, что не вышел на поле в стартовом составе», — цитирует Аллегри TMW.
«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков за 25 игр.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|
2
|Интер
|25
|16
|2
|7
|46-28
|50
|
3
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
4
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|
5
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
6
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|
7
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|
8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
9
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|
10
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
11
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|25
|4
|9
|12
|21-41
|21
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|0 : 1
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|2 : 1
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|0 : 0
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|0 : 0
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|0 : 0
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|1 : 0
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|- : -
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|14
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|23
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|16
|1
|0