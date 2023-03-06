Аллегри отреагировал на удаление Кина спустя 40 секунд после выхода на замену

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поведение форварда Мойзе Кина в матче серии А с «Ромой» (0:1).

Футболист вышел на замену на 89-й минуте, а спустя всего 40 секунд тот ударил соперника и получил прямую красную карточку.

«Кин ошибся. Его поведение доставило команде неприятности, он уже извинился. Мойзе неправильно отреагировал на тот эпизод. Надеюсь, он извлечет урок из этой ситуации. Возможно, он нервничал из-за того, что не вышел на поле в стартовом составе», — цитирует Аллегри TMW.