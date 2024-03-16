Экс-тренер «Спартака» Ваноли заинтересовал несколько клубов серии А

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить команду итальянской серии А, сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, за работой 51-летнего итальянца следят в «Торино», «Дженоа» и «Болонье».

Ваноли с ноября 2022 года возглавляет «Венецию». Под его руководством команда занимает второе место в серии Б после 30 матчей.

С декабря 2021 по июнь 2022 года Ваноли тренировал «Спартак». С ним красно-белые стали победителями Кубка России.