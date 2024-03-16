«Наполи» готов предложить Кварацхелии контракт до лета 2029 года

«Наполи» хочет продлить контракт со своим полузащитником команды Хвичей Кварацхелией, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, клуб готов предложить грузинскому футболисту соглашение до лета 2029 года. Также игроку готовы увеличить зарплату до 4 миллионов евро в год плюс бонусы в размере 1 миллиона евро.

Нынешний контракт Кварацхелии действует до лета 2027 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за «Наполи» 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.