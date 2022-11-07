Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» оценил решение итальянца Паоло Ваноли стать главным тренером «Венеции». Специалист подписал контракт до 2024 года.

«Верное ли решение для Ваноли после «Спартака» возглавить клуб серии Б? Все зависит от проекта, который строят в клубе и от руководства. В Италии есть клубы серии Б, которые по своим ресурсам и по своей структуре не уступают командам серии А. Паоло — борец, он любит сложности. Я буду первым болельщиком «Венеции», — сказал Камоцци «СЭ».

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.