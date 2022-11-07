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Сегодня, 10:25

Камоцци надеется, что Ваноли выведет «Венецию» в серию А. Команда находится в зоне вылета

Камоцци поделился мнением о назначении Ваноли главным тренером «Венеции»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».

«Искренне поздравляю Паоло с назначением! Очень надеюсь, что Ваноли сможет вывести «Венецию» в серию А», — сказал Камоцци «СЭ».

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

ФК Венеция
Паоло Ваноли
Франко Камоцци
серия B
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 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 1 : 0
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 2 : 1
6.11 14:30
Болонья – Торино
 2 : 1
6.11 17:00
Монца – Верона
 2 : 0
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 0 : 2
6.11 20:00
Рома – Лацио
 0 : 1
6.11 22:45
Ювентус – Интер
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Виктор Осимхен

Наполи

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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 11 1 3
Никола Ровелла

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Монца, Ювентус

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