Камоцци надеется, что Ваноли выведет «Венецию» в серию А. Команда находится в зоне вылета

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».

«Искренне поздравляю Паоло с назначением! Очень надеюсь, что Ваноли сможет вывести «Венецию» в серию А», — сказал Камоцци «СЭ».

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.