La Repubblica: «Торино» не будет выкупать Миранчука и Влашича

Руководство «Торино» не планирует выкупать полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича, выступающих за клуб на правах аренды, утверждает La Repubblica.

По информации источника, туринцы не готовы платить 15 миллионов евро за Влашича и 13 миллионов евро за Миранчука. Именно эти суммы прописаны в условиях арендных соглашений «Торино» с «Вест Хэмом» и «Аталантой», которым принадлежат игроки.

В текущем сезоне в активе 27-летнего россиянина 23 матча за «Торино», 4 гола и 5 результативных передач. На счету 25-летнего хорвата 4 забитых мяча и 4 ассиста в 27 играх.