Экс-игрок «Реала» и «Наполи» Кальехон перешел в «Гранаду»
Бывший игрок «Реала» и «Наполи» Хосе Кальехон подписал контракт с «Гранадой», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
Последние два сезона 35-летний испанец выступал в составе «Фиорентины», с которой у футболиста закончился контракт. Таким образом, в «Гранаду» игрок перешел на правах свободного агента.
В сезоне-2021/22 Кальехон провел за «фиалок» 33 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
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|
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|0
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|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
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|0
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|0
|
20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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