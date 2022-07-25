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Экс-игрок «Реала» и «Наполи» Кальехон перешел в «Гранаду»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Реала» и «Наполи» Хосе Кальехон подписал контракт с «Гранадой», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Последние два сезона 35-летний испанец выступал в составе «Фиорентины», с которой у футболиста закончился контракт. Таким образом, в «Гранаду» игрок перешел на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Кальехон провел за «фиалок» 33 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

Хосе Кальехон
Футбол
ФК Гранада
ФК Реал
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