Экс-игрок «Реала» и «Наполи» Кальехон перешел в «Гранаду»

Бывший игрок «Реала» и «Наполи» Хосе Кальехон подписал контракт с «Гранадой», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Последние два сезона 35-летний испанец выступал в составе «Фиорентины», с которой у футболиста закончился контракт. Таким образом, в «Гранаду» игрок перешел на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Кальехон провел за «фиалок» 33 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.