Слуцкий рассказал, почему сомневался в успехе Кварацхелии под руководством Спаллетти

Экс главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию Sky Sports назвал аспект в игре Хвичи Кварацхелии, который вызывал у специалиста сомнения перед переходом в «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Мое единственное сомнение касалось его оборонительных действий. В первых играх за «Наполи» [ему] было сложно, Спаллетти менял его через 60-70 минут, потому что его работы при обороне была не очень хорошей. Но после 3-4 игр его защита была на совершенно ином уровне. [В ней было все] больше и больше интенсивности.

Это очень важно, потому что, когда вы переходите в сильную лигу, вам нужно время на адаптацию. Это было хорошее решение от Спаллетти. Он дал ему время, регулярно выпуская в стартовом составе, и через некоторое время все увидели улучшения», — сказал Слуцкий Sky Sports.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 передач в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах.